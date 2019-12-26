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Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)
 
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Сегодня на Земле состоялось последнее в этом году солнечное затмение. В Украине мы не могли его видеть.

26 декабря 2019 года произошло особенное солнечное затмение. Его примечательность заключалась в том, что в пик затмения вокруг Солнца образовалось «кольцо огня», информирует enovosty.com/news.

В Сети появилась видеотрансляция сегодняшнего солнечного затмения. Съемки происходили на территории Сингапура.

Это явление могли лицезреть жители Азии, Африке и Австралии. В Украине его видно не было. Само затмение произошло в 7:17 по киевскому времени.

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Добавим, что кольцевое солнечное затмение происходит в тот момент, когда диаметр Луны блокирует большую часть Солнца, но не закрывает его полностью, оставляя святящуюся каемку. Неполное перекрытие связано с тем, что земной спутник в этот период времени находится вдалеке от нас.

Астрологи сообщают, что солнечное затмение проходило под знаком Козерога. В этот день специалисты рекомендуют быть осторожными, не начинать новые дела и внимательно следить за своим здоровьем.

Справка. Следующее полное затмение произойдет на планет 14 декабря 2020 года.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 103

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