Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса

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Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

С помощью спам-рассылки он склонял игроков к введению своих пользовательских данных на фишинговых сайтах. Полученные данные продавал.

Таким образом, хакер заработал около четверти миллиона гривен. Потерпевшими стали более 250 000 пользователей.