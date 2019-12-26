Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Все фото »

Новости общества

26.12.2019 г.
21:59Компания Lamborghini подарила своим страстным поклонникам суперкар (ВИДЕО)
21:48СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»
18:52Стало известно, что ожидает от Украины МВФ для утверждения новой программы
18:43Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
18:27Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin
17:50Нацбанк вводит для украинских банков новый норматив ликвидности NSFR
17:40"Укртелеком" повысит тарифы на 20%: подробности
Все новости общества

Аналитика

26.12.2019

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Россия пустила в аннексированный Крым поезд, в Украине опять рухнули цены на бензин, а Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin, ...
26.12.2019

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики

Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
С начала 2019 года украинская национальная валюта показала стремительный рост по отношению к доллару. В то же время в Украине наблюдаются падение промышленного ...
25.12.2019

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова

Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять России, президент Зеленский подписал закон об аренде госимущества, а Кузьменко подала ...

Последние новости

27.12.2019 г.
00:07 Эксперты назвали самые худшие автомобили Европы за 30 лет
26.12.2019 г.
23:16 Полицейские в Калифорнии вместо штрафов дарили водителям по сто долларов (ВИДЕО)
22:30 Специалистов заменят роботы: как избежать потери работы из-за развития искусственного интеллекта
21:59 Компания Lamborghini подарила своим страстным поклонникам суперкар (ВИДЕО)
21:48 СБУ совместно с Гостаможслужбой осуществила первое онлайн-«ориентирование»
21:35 Идеальные манеры: как дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон вели себя на первой рождественской службе (ФОТО)
21:27 В киевских лесах проснулись агрессивные змеи из-за аномальной зимы
21:14 Европейцы начали понимать, как действует РФ и насколько серьезны ее устремления
20:43 Reuters: Стоимость нефти Brent стремительно растет
20:30 Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма "Один дома-2"(ВИДЕО)
20:06 Умерла известная актриса и режиссер Галина Волчек
19:58 Associated Press: Фондовые индексы растут на фоне заявлений Трампа о готовности к подписанию торговой сделки с Китаем
19:43 Вашингтон разрабатывает стратегию информационной войны против РФ
19:27 Ученые обнаружили неожиданную находку на 400-летней картине
18:52 Стало известно, что ожидает от Украины МВФ для утверждения новой программы
18:43 Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
18:27 Украина и США подписали новое соглашение о поставках Javelin
17:50 Нацбанк вводит для украинских банков новый норматив ликвидности NSFR
17:40 "Укртелеком" повысит тарифы на 20%: подробности
17:20 Алексей Кучеренко рассказал об эффективности достигнутых договоренностей между Нафтогазом и Газпромом
16:59 Определен лучший возраст для отцовства
16:51 В Минсоцполитики рассказали, когда заработает электронный больничный
16:23 Стала известна причина замедления роста ВВП Украины в 2020 году
16:16 США перебросят войска для борьбы с Россией: подробности
16:05 Google обнародовал самые популярные запросы о здоровье в 2019 году
15:59 В храме ПЦУ впервые провели литургию на католическое Рождество
15:32 Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020
15:11 Местные власти продолжают призывать Зеленского запретить открытый Герусом импорт э/э из России
15:04 В РФ самолет Су-57 проходил испытания, в ходе которых "испытывался режим самоуничтожения", - Аnti-colorados
15:00 В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО)
14:40 В Книгу рекордов Гиннеса занесли японский спутник, находящийся на самой низкой орбите
14:40 В Сети показали первый пожарный электромобиль за 1,2 млн долларов (ФОТО)
14:20 Покупка с сюрпризом: мужчина обнаружил в старых часах с блошиного рынка 50 тысяч дойчмарок
14:05 Россия пустила поезд в аннексированный Крым: В США уже отреагировали
14:00 Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице
13:45 На Ровенщине из-за коклюша умер младенец
13:45 Трамп рассказал об "идеальном" разговоре с Зеленским
13:40 "Черная метка": В Сети рассказали, почему Крымский мост скоро разрушится
13:40 Human Rights Watch подвергли жесткой критике приговор по убийству Джамаля Хашогги
13:20 Словарь современного украинского языка определил слово 2019 года
13:16 Мифический 4,5G: Крупнейшего мобильного оператора Украины поймали на вранье
13:09 Как от Путина можно заполучить ключи от мира на Донбассе, - Тука
13:00 Нацбанк ввел в обращение новые памятные монеты: кому они посвящены (ФОТО)
12:59 Госдолг Украины вырос на миллиард долларов: Минфин назвал причину
12:57 Кольцо огня: сегодня произошло последнее солнечное затмение в 2019 году (ВИДЕО)
12:45 Отец с сыном из США построили копию суперкара Lamborghini и прославились на весь мир (ВИДЕО)
12:43 Крупнейшие сети АЗС опускают цены на бензин
12:38 Стало известно, когда в Украину приедет Папа Римский
12:30 ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle?
12:15 Украина в этом году экспортировала елочных игрушек на сумму 7,5 миллионов долларов
12:11 Дмитрий Быков назвал главную проблему современной России
12:02 В РФ озвучили вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"
12:00 Кейт Миддлтон поделилась милым семейным снимком из личного архива (ФОТО)
11:58 Стало известно о судьбе субсидий в этом году
11:55 Новый год 2020: Сколько в этом году просят за искусственные и натуральные ёлки
11:54 Андрей Ярмоленко пропустит минимум 5 матчей из-за травмы
11:34 Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет
11:09 Экс-глава МИД Австрии рассказала, как пригласила Путина на свадьбу
10:24 Глупая война, которая завершилась провалов: Что допустил Брежнев, а теперь повторяет Путин, - Бутусов
10:17 Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО
Все новости »

Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса

Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

С помощью спам-рассылки он склонял игроков к введению своих пользовательских данных на фишинговых сайтах. Полученные данные продавал.

Таким образом, хакер заработал около четверти миллиона гривен. Потерпевшими стали более 250 000 пользователей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Ключ от мира на Донбассе, мощное оружие для ВСУ и слово года в Украине
Укрепление гривны: “мыльный пузырь” или шанс для экономики
Итоги дня: США против РФ, главная опасность мира и иск против Авакова
Итоги дня: Снижение тарифов, горячие новости с АЗС и новые безвизы
Газовая война отменяется? Мировое соглашение "Нафтогаза" с "Газпромом" - мнения экспертов
Украинский импичмент для «тефлонового» Трампа
Итоги дня: Радикальные меры по «Северному потоку-2», замороженная помощь и бой безработице
Вперед к светлому будущему в "турборежиме": политические итоги 2019 в оценках экспертов
Солнце и море: Летний отдых зимой
Телевизоры LG первыми превосходят отраслевое определение 8K ULTRA HD TV
Все статьи


Читайте также

Кіберполіція викрила хакера, який викрадав аккаунти з відомого ігрового сервісу
 В Кабмине рассказали о важных решениях на 2020 год: подробности
В Кабмине предлагают упростить иностранцам пребывание в Украине
 СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал Instagram-аккаунты
 Volkswagen выпустит больше 30 новинок в 2020 году
Украинские банки ещё больше боятся киберпреступников
 Минюст внедряет онлайн жалобу для осужденных

Армия

Самоходный миномет 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Беспилотный летательный аппарат EMT Luna X-2000 (Германия)
Самолет многоцелевой учебно-боевой KTX-2 (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Алексей
НАВАЛЬНЫЙ
Владимир
ПАНИОТТО
Анна
ОНИЩЕНКО
Нина
ЮЖАНИНА
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Toyota сняла с производства автомобиль, который выпускала более 50 лет (2946)

Стало известно, почему королева Елизавета II не навещала своего супруга в больнице (2787)

Строительство Шулявского моста на финишной прямой: что там происходит на данный момент (ВИДЕО) (2750)

В результате недопонимания собачий парикмахер превратил пушистую лайку в бультерьера (ФОТО) (2634)

Отец с сыном из США построили копию суперкара Lamborghini и прославились на весь мир (ВИДЕО) (2439)

ВВС США получат 8 самолетов F-15EX: что могут сделать продвинутые истребители Eagle? (2180)

Гидровыстрел: Появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ, созданного по стандартам НАТО (1964)

Глупая война, которая завершилась провалов: Что допустил Брежнев, а теперь повторяет Путин, - Бутусов (1780)

Эксперт рассказал, почему гривну в 2020 году может ждать провал (1707)

"Евробляхеры" нашли способ избежать штрафов от таможенников (1582)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Разбираться с землями он будет": Заявление Путина в Украине высмеяли меткой фотожабой (11928)

Самая недовольная морда в мире: ТОП-5 фото хаски (9011)

Военные нашли тайный бункер боевиков на Донбассе (6027)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 