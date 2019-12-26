Киберполиция разоблачила хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса
Сотрудники Киберполиции разоблачили хакера, который похищал аккаунты с известного игрового сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.
С помощью спам-рассылки он склонял игроков к введению своих пользовательских данных на фишинговых сайтах. Полученные данные продавал.
Таким образом, хакер заработал около четверти миллиона гривен. Потерпевшими стали более 250 000 пользователей.