Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020

Главная » Последние новости » Новости общества » Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020 Глава Фонда госимущества рассказал о планах по приватизации-2020

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Дмитрий Сенниченко сообщил, что в Фонде государственного имущества планируется в 2020 году продать 3 — 5 крупных объектов

Председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко сообщил, что в Фонде государственного имущества планируется в 2020 году продать 3 — 5 крупных объектов и не менее 300 малых и средних, информирует enovosty.com/news.

В рамках проведения приватизации планируется продать Одесский припортовый завод, «Президент-отель», «Центрэнерго», Объединенную горно-химическую корпорацию, ГП «Краснолиманская» и «Электротяжмаш». Доход от продажи должен составить не 12 млрд грн

Кроме того, планируется создать «вебсайт и системную экспозицию, где будет подробная информация о приватизации». На данный момент уже загружается информация по 500 предприятиям

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Дмитрий Сенниченко также сообщил, что аукционы будут проходить на площадках Prozorro, а ФГИУ должен обеспечить максимальное раскрытие информации