В Украине крупные и средние предприятия увеличили прибыль вдвое

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В Госстате сообщили, что в Украине крупные и средние предприятия увеличили прибыль вдвое

В Государственной службе статистики сообщили, что за январь-сентябрь этого года крупные и средние предприятия в 1,7 раза увеличили прибыль

Прибыль предприятий увеличилась до 455 млрд грн, убыток сократился на 28% до -112 млрд грн, а доля убыточных компаний уменьшилась до 23%. , информирует enovosty.com/news.

Важно напомнить, что данные деятельности предприятий приводятся без учета данных оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Крыма и Севастополя.

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Напомним, крупные и средние предприятия в первом полугодии 2019 года получили 218,1 млрд грн прибыли, что на 23% больше за аналогичный период 2018 года.