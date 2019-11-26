В Минфине сообщили о сокращении госдолга

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В Минфине сообщили о сокращении госдолга до 81,83 миллиарда долларов

В Министерстве финансов Украины сообщили, что государственный долг Украины сократился как в национальной, так и в иностранной валюте, информирует enovosty.com/news.

Размер долга в долларовом эквиваленте сократился до 81,83 млрд долл. Правда в гривневом эквиваленте уровень долга вырос до 2,045 трлн грн.

В Минфине также сообщается, что в октябре этого года расходы государственного бюджета по погашению долга составили 21,2 млрд грн, а расходы по обслуживанию – 7,1 млрд грн.

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Как сообщалось ранее, объем гарантированного государством долга на конец сентября 2019 года составил 82,95 млрд в долларовом эквиваленте. Согласно прогнозам Нацбанка, госдолг на конец этого года будет ниже 55% ВВП.