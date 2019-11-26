Синоптики: В Украине ожидается холодная и туманная погода

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Метеорологи предупреждают украинцев, что из-за ухудшения погодной обстановки на дорогах ожидается сильный гололед и туман.

Сегодня, 26 ноября, в нашей стране, согласно прогнозу Укргидрометцентра ожидается холодная погода. Столбики термометров опустятся до -2…+3 градусов. Относительное тепло сохранится лишь на Закарпатье, там ожидается до +5…+10 градусов. Также до +1…+6 градусов воздух прогреется в южных регионах, информирует enovosty.com/news.

В этот день местами ожидается и сильный ветер. На Приазовье местами возможны порывы до 15-20 м/с. На остальной части страны он будет юго-восточным или восточным (5-10 м/с).

Вместе с тем сотрудники Укравтодора предупреждают водителей и о сильном тумане, а также гололедицы на дорогах. В некоторых областях Украины видимость будет ограничена 200-500 метрами. В связи с этим на сегодня объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Из-за сложной погодной обстановки 26 ноября всем, кто находится за рулем рекомендуется придерживаться сниженной скорости движения, использовать противотуманные фары, не игнорировать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров.

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