Сегодня православные чтят память Иоанна Златоуста: история и традиции праздника

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26 ноября православная церковь традиционно почитает память святого Иоанна Златоуста. Он вместе с Василием Великим и Григорием Богословом считается одним из Вселенских святителей.

Сегодня православные почитают память Иоанна Златоуста. Имя Златоуст он получил за свои захватывающие проповеди, информирует enovosty.com/news.

Будущий Патриарх был рожден в Антиохии где-то в 347 году в семье военного. С малых лет он брал уроки в лучших философов и ораторов. Покрестился в 367 году. В 386 году Иоанна возвели в сан священника. В своих проповедях большое внимание он обращал на скупость и избалованность людей. Он также выступал против массового пьянства, веселья и разврата. За такие проповеди на него сильно обозлились люди из императорского окружения и добились его осуждения. Златоуста отправили в ссылку, по дороге он умер из-за истощения. Сейчас его останки находятся в Константинополе.

26 ноября принято молится Иоанну Златоусту о выведении мошенников на чистую воду, исцелении и избавлении от навязчивых мыслей. Нельзя в этот день сквернословить и ругаться.

Традиционно 26 ноября хозяйки лепили пельмени и вареники. Именно такой едой вечером угощали все семейство. Считалось, что к этому дню зима уже набирает обороты и тесто не слипнется. Народные приметы также утверждают, что как раз сегодня земля погружается в зимнюю спячку.

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