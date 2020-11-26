СБУ блокировала канал поставки российских товаров военного назначения

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Контрразведка СБУ блокировала канал поставки российских товаров военного назначения

Контрразведчики СБ Украины блокировали международный канал поставки через территорию Украины российских товаров военного назначения в страны санкционного списка Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-центр СБУ

В частности, правоохранители задокументировали и пресекли противоправную деятельность менеджмента одной из киевский компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки, информирует enovosty.com/news.

Для сокрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой были указаны ложные сведения. Также у отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта «Борисполь». Проводятся неотложные следственные действия.