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СБУ блокировала деятельность наркогруппировок

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На Сумщине СБУ блокировала деятельность двух наркогруппировок

На Сумщине СБУ блокировала деятельность двух наркогруппировок, которые изготавливали и продавали крупные партии амфетамина на территории региона. Злоумышленники поставляли психотропы в том числе и несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

В подпольных лабораториях, оборудованных в двух собственных домохозяйствах, пятеро жителей Конотопа производили амфетамин для продажи. Прекурсоры для изготовления психотропных они заказывали через интернет, а получали их по почте. Готовый товар злоумышленники сбывали через разветвленную сеть дилеров и систему «закладок».

Ежемесячный объем реализованных психотропных составлял почти полкилограмма. Во время обысков по месту жительства фигурантов дел правоохранители изъяли пятьдесят граммов амфетамина и более двадцати литров химических реактивов, в том числе прекурсоров. Также обнаружено банковские карточки, мобильные телефоны и другие вещи с доказательствами противоправной деятельности.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 21

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