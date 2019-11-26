Обнародованы даты пробного ВНО в 2020 году

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Любой желающий сможет записаться на прохождение пробного внешнего независимого оценивания уже с 3 января следующего года.

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал в открытом доступе даты пробного этапа ВНО на следующий год. В пресс-центре ведомства также сообщили, что зарегистрироваться на пробное тестирование можно уже в январе 2020 года: с 3 по 24 число. Для этого необходимо зайти на онлайн-ресурс своего регионального центра, информирует enovosty.com/news.

Само же пробное ВНО состоится 21 марта и 28 марта. На 21 марта запланировано написание теста по украинскому языку и украинской литературе. Следующим пройдет ВНО по всем остальным предметам. Отметим, что 28 марта школьники и другие желающие смогут пройти пробное оценивание лишь по одному предмету.

Добавим, что пробное ВНО будет не бесплатным. На данный момент пока неизвестно, сколько будут взимать за его прохождение.

Справка. ВНО в нашей стране в следующем, 2020, году запланировано с 21 мая по 15 июня. Регистрация на него начнется с 3 февраля и продлится до 24 марта. Приглашения-пропуски все желающие получат до 30 апреля.

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