Егор Киян рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества с МВФ

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Миссия МВФ завершила работу в Украине. Переговоры, касающиеся открытия новой программы кредитования, продолжаются.

С вопросом относительно влияния отсутствия результатов переговоров Украины с МВФ на экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что при подписании соглашения с МВФ у Украины будет больше золотовалютных резервов и, соответственно, больше запас прочности.

«Давать результат относительно приезда и отъезда миссии МВФ является неправильным. Его и не должно было быть. Они должны были сделать только определенные выводы: придерживаемся ли мы критериев или не придерживаемся, какие есть проблемы в стране, какие проблемы мы решили, куда мы двигаемся и т.д.

Мы должны просто вернуться к сотрудничеству с МВФ, а они уже дальше должны будут проводить заседание по Украине и принимать решение. Сама миссия не является решающим органом. Представители миссии просто составляют отчет по Украине, возвращаются и на основе этого отчета принимаются решения. Поэтому говорить о каком-то результате или нерезультате миссии пока еще рано и надо подождать. С другой стороны, будет ли включена Украина в повестку дня заседания или не будет является уже совершенно другим вопросом. И при позитивном сценарии, одобрении программы и получении транша мы, соответственно, начинаем имплементировать реформы.

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У нас есть достаточное количество золотовалютных резервов, гривна находится в стабильном положении и пока какой-то турбулентности с курсом нет. НБУ умело управляет курсом гривны и, соответственно, это показывает определенную стабильность экономики. То есть пока у нас нет каких-то критических нюансов для того, чтобы нам действительно срочно были бы необходимы деньги. И если нам эти деньги выделят, то это будет репутационный фактор в плане того, что с нами можно иметь дело, мы выполняем обязанности, придерживаемся требований и их выполняем.

В свою очередь, если этот транш не будет выделен то, учитывая то, что наша экономика находится в стабильном состоянии, нам в краткосрочной перспективе ничего не угрожает. То есть каких-то критических происшествий относительно того, что начнется кризис, обвал курса гривны или еще что-либо, не предвидится.

Разве что если будет какая-либо спекулятивная новость или спекулятивный вброс и на этом будут разворачивать какие-то информационные компании, говорить по всем масс-медиа о том, как это плохо и что это приведет к кризису. То, конечно же, действительно, экономика может пострадать. Но если не поддаваться панике и мыслить рационально, то в краткосрочной перспективе даже негативное решение по Украине нам ничем не угрожает.

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Другое дело, что подушка безопасности будет намного меньше. Вопрос в том, что с деньгами МВФ подушка безопасности будет больше и, соответственно, золотовалютные резервы будут больше и у нас будет запас прочности больше. Но без этих денег у нас запас прочности остается, но очень-очень маленький. И ошибок наше правительство не должно допускать, потому что тогда уже страна действительно может продемонстрировать падение. И поэтому необходимо подождать какой-то период и конечного заключения МВФ. И тогда уже можно будет делать какие-то выводы», — сообщает Егор Киян