26 ноября состоится новолуние: что можно и нельзя делать в этот день

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Сегодня состоится последнее осеннее новолуние в 2019 году. В этот день необходимо быть предельно осторожными и избегать ссор.

26 ноября в 18:05 по киевскому времени пройдет важное астрологическое событие – новолуние. Сегодня вечером Луна взойдет под знаком Стрельца, информирует enovosty.com/news.

Астрологи всегда насторожено относятся к таким дням. Считается, что в этот период человеческие силы находятся в упадке. Однако с ростом лунной фазы они будут крепчать.

Несмотря на то, что сегодня следует избегать стрессовых и нервозных ситуаций, все же полезно начинать реализацию некоторых своих планов. Согласно астропрогнозу, период с 26 по 30 ноября является благоприятным временем для создания семьи и начала собственного дела. Астрологи уверены, что с сегодняшнего дня бизнес-идеи буквально «летают в воздухе».

Полезно сегодня избавляться от старых вещей, обид и негативных мыслей. Новолуние лучше встречать в радостной обстановке.

Особенно сильно сегодняшнее ноябрьское новолуние повлияет на Львов, Стрельцов и Скорпионов. Представителям этих знаков зодиака 26 ноября важно не перетруждаться.