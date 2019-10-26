Тренды осени 2019: определены самые модные свитера

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В Украине начинается настоящая дождливая и прохладная осень. В такую погоду невозможно обойтись без свитера.

В текущем сезоне в моде будут такие фасоны свитеров, информирует enovosty.com/news.

Свитер с ромбами. Данный стиль напоминает немного школьную форму. Дизайнеры считают, что этой осенью такие свитера отлично будут сочетаться с блузками, манжеты и воротники которых будут выглядывать из-под кофты. Неплохо данный вид гардероба совмещается и с короткими юбками.

Длинный свитер-платье. Данный наряд не только в тренде, но и очень теплый. Благодаря ему образ становится женственным и утонченным. Этой осенью обратите внимание на бордовый, темно-зеленый и карамельный оттенки. Платье-свитер можно носить не только с колготками, но и с джинсами и лосинами.

Свитер с воланами. Ретростиль возвращается. Модельеры призывают не бояться ярких образов. Оборки, шнуровки, ажурные узоры и воланы – тренд нынешней поры.

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Худи. Спортивные свитера с капюшоном остаются в моде. Такие кофты, по мнению дизайнеров, можно носить не только со спортивными штанами, но и с юбками.