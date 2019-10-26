На станцию Академик Вернадский к украинским полярникам пришел пингвин (ФОТО)

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Украинская исследовательница, находящаяся на станции Академика Вернадского, рассказала о важном госте – императорском пингвине.

Станцию Академик Вернадский проведал императорский пингвин. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Оксана Савенко, украинская исследовательница-полярник.

Она также прикрепила несколько снимков «званого гостя». , информирует enovosty.com/news.

Оксана в своем посте написала, что заметила пингвина во время того, как выходила со станции. По ее словам, он пришел к украинцам впервые за зимовку.

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Справка. Станция Академик Вернадский находится на острове Галиндез, входящем в состав Аргентинского архипелага. Структурным подразделением Академии наук Украины станция стала в 1996 году. Именно тогда Великобритания за символическую цену отдала нашей стране станцию «Фарадей».

Добавим, что в сентябре 2018 года Минобразования и науки заявило, что набирать полярников на станцию Академика Вернадского теперь будут без каких-либо гендерных предрассудков. Текущая экспедиция состоит из 10 мужчин и 2 женщин. Это 24-я по счету полярная миссия. Она стартовала в конце марта 2019-го.