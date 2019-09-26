В Египте открыли гробницы, которым более 3,4 тыс. лет

Главная » Последние новости » Новости общества » В Египте открыли гробницы, которым более 3,4 тыс. лет В Египте открыли гробницы, которым более 3,4 тыс. лет

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Ученые вскрыли саркофаги, в которых покоились египетский художник Сеннеджем, а также его жена Юнеферти. Археологи установили, что они жили во времена правления Рамзеса ІІ.

В Египетском музее были вскрыты гробницы художника Сеннеджема и его жены Юнеферти, живущих 3,4 тыс. лет назад. Мужчина в те времена был достаточно почтенным членом общества и считался «служителем места истины». В семье Сеннеджема и Юнеферти воспитывалось 10 детей. В какой-то период по непонятным причинам их семейство обеднело, поэтому мужа и жену похоронили скромно – в деревянных саркофагах, информирует enovosty.com/news.

Гробницы этих супругов были обнаружены местными жителями. На протяжении длительного времени египтологи боялись открывать саркофаги и повредить мумии. Помимо этого, исследователи опасались «фараоновского проклятия», из-за которого погиб Джордж Карнарвон, открывший саркофаг Тутанхамона.

Саркофаги Сеннеджема и Юнеферти открывали в абсолютно стерильных условиях. Это помогло специалистам избежать заражения опасными грибками, живущими в мумиях.

Вскоре мумифицированные супруги пополнят музейные египетские экспонаты.

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