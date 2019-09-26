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Ученые обнаружили останки древнейших земных существ

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые обнаружили останки древнейших земных существ
 
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На территории Австралии были обнаружены окаменелости со следами существ, живших на Земле 3,5 млрд лет назад.

Специалисты из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили останки организмов, живших на нашей планете как минимум 3,5 млрд лет назад, информирует enovosty.com/news.

Ученых заинтересовала горная порода, взятая из территории геологической формации Дрессер. В ходе анализа оказалось, что в ней «захоронены» части живых существ.

Чтобы увидеть элементы организмов, исследователи сканировали геологическую породу с помощью сверхчувствительного электронного микроскопа, рентгена, а также рамановской спектроскопии.

Анализ продемонстрировал, что кусок породы состоит из пирита с множественными азотосодержащими компонентами. В нем замечен и органический материал в виде тонких пленок. Ученые определили, что отпечатки принадлежат колониям древних цианобактерий.

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Таким образом, австралийские исследователи смогли доказать, что жизнь на нашей планете зародилась приблизительно 3,5 млрд лет назад.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 278

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