СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, администрировавшего сепаратистскую группу в соцсети

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Сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, администрировавшего сепаратистскую группу в социальной сети «ВКонтакте»

СБУ пресекла в Одессе деятельность интернет-агитатора, который распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенную в Украине социальную сеть «ВКонтакте», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра администрировал сепаратистское группу в соцсети. Он размещал в ней информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменению государственной границы. Интернет-агитатор также популяризировал террористические организации «Д/ЛНР».

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства агитатора правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами проведения антиукраинской деятельности.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.