Найден быстрый способ узнать время смерти человека

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Российские и Итальянские ученые придумали метод, который позволяет точно определить время смерти человека.

Специалисты использовали микрофлюидную бумага. Она имеет способность определять содержания аммония в стекловидном теле глаза, информирует enovosty.com/news.

Ученые говорят, что для того, чтобы определить точное время смерти, достаточно нанести образцы стекловидного тела на специальную тест-полоску.

Когда аммоний вступит в реакцию со специальным реактивом на бумаге, нужно сфотографировать результат на телефон или на другой гаджет.

Снимок, который у вас получился, нужно отправить в специальное приложение, которое способно оценить изменения цвета. Оно сможет с точностью назвать интервал времени, когда случилась кончина.

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