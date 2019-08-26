В Украине впервые прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

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В Украине впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

Пресс-служба КБ «Южное» сообщает, что в Украине провели испытания ступени ракеты-носителя типа «Циклон-4», информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что накануне Дня независимости Украины впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса типа «Циклон-4». Ракета была спроектирована на КБ «Южное» и произведена на «Южмаше». По данным пресс-службы КБ «Южное», это испытание было заключительным перед летными испытаниями третьей ступени ракеты «Циклон-4».

Во время проведения испытаний все системы функционировали отлично, двигатель ступени работал в режиме, запланированном конструкторами КБ «Южное». По окончанию проведения испытаний работа ракеты-носителя была признана удовлетворительной, а проведенные испытания — успешными.

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