Украину опять закрыли. Только некоторые иностранцы смогут пересечь границу

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На территорию Украины будут пускать только иностранцев, которые имеют вид на жительство, и членов гуманитарных и международных миссий.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал о том, что из-за пандемии COVID-19 в Украине намерены до конца сентября запретить гражданам других стран пересекать границы на въезд. Запрет будет действовать с 29 августа по 28 сентября, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, есть исключение для небольшой группы иностранцев. В частности, границу смогут пересекать иностранцы, имеющие вид на жительство, и члены гуманитарных и международных миссий.

Напомним, в правительстве также решили продлить карантин в Украине до начала ноября.

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