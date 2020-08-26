Украину опять закрыли. Только некоторые иностранцы смогут пересечь границу
На территорию Украины будут пускать только иностранцев, которые имеют вид на жительство, и членов гуманитарных и международных миссий.
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал о том, что из-за пандемии COVID-19 в Украине намерены до конца сентября запретить гражданам других стран пересекать границы на въезд. Запрет будет действовать с 29 августа по 28 сентября, информирует enovosty.com/news.
Вместе с тем, есть исключение для небольшой группы иностранцев. В частности, границу смогут пересекать иностранцы, имеющие вид на жительство, и члены гуманитарных и международных миссий.
Напомним, в правительстве также решили продлить карантин в Украине до начала ноября.
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