Украинцам рассказали о новых строгих карантинных правилах для школ

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В разных регионах действуют свои правила, которые зависят от эпидемиологической ситуации

В Министерстве образования и науки поделились с украинцами новыми требованиями МОЗ для обучения во время карантина, которые разработали для заведений внешкольного, общего среднего образования, профтехов и высших учебных заведений, информирует enovosty.com/news.

В частности, в пресс-службе Минобразования сообщили о том, что с первого сентября входить в помещения учреждения можно исключительно в маске или в респираторе. Их нужно носить, передвигаясь по помещениям, но можно снимать во время уроков. Исключения — ученики с первого по четвертый класс, которые могут не носить маски. А вот в «оранжевых» зонах учителей заставят заменить маски на защитные щитки.

Согласно новым требованиям, персонал учебного заведения может попасть на работу только после измерения температуры, которая не должна превышать 37,2 градуса. Кроме того, работника не пустят на место, если у него наблюдаются признаки острого респираторного заболевания.

Также, перед занятиями персонал должен расспросить учеников о том, как они себя чувствуют и нет ли у них симптомов коронавируса. Если у кого-то всё же наблюдаются симптомы вируса, этого человека должны срочно изолировать в специальном помещении, сообщить об этом родителей и далее — направить ученика в заведение здравоохранения. Если коронавирус будет подтверждён — все ученики или студенты, которые находились в группе с больным, должны уйти на самоизоляцию.

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Среди других новшеств — обязательное преветривание помещений по десять минут после каждого занятия, запрет на массовые мероприятия, наличие информационных плакатов, антисептиков, бумажных полотенец.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, как украинцам нужно проходить медосмотр в школах. >

