При отчете полиции о работе нам нужна обратная связь с общественностью, — Сергей Князев
Сергей Князев сообщил, что при отчете Нацполиции о работе полиции необходима обратная связь с общественностью
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что при отчете полиции о работе Нацполиции необходима обратная связь с общественностью, — сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Новая форма годового отчета Национальной полиции Украины разработана при содействии канадских коллег. Отчет призван как можно полнее показать все стороны деятельности правоохранительного ведомства.
В то же время по требованию общественности Нацполиция готова менять наполнение отчета.
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