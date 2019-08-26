При отчете полиции о работе нам нужна обратная связь с общественностью, — Сергей Князев

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Сергей Князев сообщил, что при отчете Нацполиции о работе полиции необходима обратная связь с общественностью

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что при отчете полиции о работе Нацполиции необходима обратная связь с общественностью, — сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Новая форма годового отчета Национальной полиции Украины разработана при содействии канадских коллег. Отчет призван как можно полнее показать все стороны деятельности правоохранительного ведомства.

В то же время по требованию общественности Нацполиция готова менять наполнение отчета.

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