СБУ разоблачила масштабные хищения леса

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Сотрудники СБУ блокировали масштабные хищения древесины

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках выполнения Указа Президента Украины «О некоторых мерах по сохранению лесов и рационального использования лесных ресурсов» разоблачили и блокировали масштабные хищения древесины из государственных лесничеств Харьковской области, — сообщает СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники осуществляли незаконную заготовку древесины дуба на территории государственных лесных угодий и осуществляли ее вывоз для дальнейшей реализации. Правоохранители провели масштабную проверку лесничеств в трех районах Харьковской области: Чугуевском, Золочевском и Красноградском. Во время следственных действий изъято почти 75 кубометров высококачественной древесины дуба без соответствующих документов на сумму около полумиллиона гривен и специнструмент для заготовки леса-кругляка. Задержаны также шесть грузовых автомобилей.

Сейчас профильные эксперты устанавливают сумму ущерба, нанесенного экологии региона. Начато уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная вырубка леса). Решается вопрос о наложении ареста на транспортные средства и груз.

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Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности, а также должностных лиц, которые возможно «крышевали» незаконные сделки. Спецоперация проходила во взаимодействии с Главным Управлением Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области при содействии Государственной экологической инспекции.