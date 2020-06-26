СБУ блокировала подпольное производство антисептиков сомнительного качества

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В Днепре СБУ блокировала подпольное производство антисептиков сомнительного качества на миллионы гривень

В Днепре Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Днепропетровской области обнаружила и пресекла подпольное производство спиртного дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества, информирует enovosty.com/news.

По предварительной версии следствия, незаконный бизнес организовали пятеро жителей областного центра. Подпольный цех по изготовлению спиртового дистиллята они обустроили в промышленном районе города. Злоумышленники закупали контрафактный спирт в других регионах Украины, а затем разбавляли до допустимого «градуса» при изготовлении антисептику. Низкокачественный спирт свозили в одно из сел области для подпольного изготовления антисептических средств без проведения каких-либо лабораторных исследований.

Сотрудники спецслужбы установили, что нелегальная линия работала более трех месяцев и производила 10 000 флаконов ежемесячно ориентировочной стоимостью почти 1,3 миллиона гривен. На «контрафакт» организаторы оформляли поддельные свидетельства о качестве. Продукцию, произведенную кустарным способом, злоумышленники реализовывали через интернет на сайтах частных объявлений и в одной из известных аптечных сетей области.

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Во время обысков в подпольном цехе правоохранители изъяли свыше 3 тонн спиртовой смеси, 5 тонн химических веществ, которые могут использоваться при изготовлении антисептических средств, производственное оборудование и упаковочную тару. Стоимость изъятого спиртного концентрата по минимальным оценкам составляет более 1,2 миллиона гривен.