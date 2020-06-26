Почти треть всей гуманитарной помощи Украине пришла из Германии, — Минсоцполитики

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Марина Лазебная сообщила, что почти треть всей гуманитарной помощи Украине пришла из Германии

Во время встречи Министра социальной политики Украины Марины Лазебной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен обсуждались вопросы по реализации проектов международной технической помощи «Развитие структур предоставления услуг образовательного потенциала для психосоциального обеспечения в Восточной Украине», «EU4Skills модернизация учреждений профессионального образования и обучения в Украине» и другие вопросы, информирует enovosty.com/news.

«Мы формируем новую социальную политику, модернизируем и приближаем ее к людям. Ведь те, о ком мы заботимся, являются наиболее уязвимыми категориями граждан. Совместными действиями мы достигнем настоящего европейского уровня жизни для каждого украинца», — подчеркнула Марина Лазебная. Марина Лазебная отметила, что «почти треть всей гуманитарной помощи, поступившей в Украину за предыдущий год, направлена ​​именно Германией» и что Украина «очень благодарна за поддержку и всестороннюю помощь которая предоставлялась».

В свою очередь Анка Фельдгузен, Посол Федеративной Республики Германии в Украине, заверила, что правительство Германии готово и в дальнейшем способствовать развитию социальных инициатив в Украине и оказывать помощь.