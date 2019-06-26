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Нефедов рассказал, когда начнет работу новая таможенная служба

Главная » Последние новости » Новости общества » Нефедов рассказал, когда начнет работу новая таможенная служба
 
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Максим Нефедов, который выиграл конкурс на пост руководителя новой Государственной таможенной службы, сообщил, что запуск полноценной работы новой таможенной службы возможен через 2,5 месяца

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который выиграл конкурс на пост руководителя новой Государственной таможенной службы (ГТС), сообщил, что запуск полноценной работы новой таможенной службы возможен не ранее чем через 2,5 месяца, информирует enovosty.com/news.

Сначала необходимо осуществить регистрацию юридического лица и подготовить ряд решений относительно структуры и функциональных обязанностей сотрудников Государственной таможенной службы. По словам Нефедова необходимо утвердить предельную численность сотрудников и штатное расписание, подготовить постановление о создании территориальных органов ГТС и положение о региональных таможнях.

Нефедов рассказал, когда начнет работу новая таможенная служба

Замминистра Минэкономразвития подчеркнул, что минимум 30% сотрудников действующей таможенной службы должны быть переведены в новую таможенную службу за 1 день

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин в декабре 2018 года принял решение о необходимости реорганизации Государственной фискальной службы путем трансформирования ее на государственные таможенную и налоговую службы. Конкурс на должность главы новой таможенной службы выиграл Максим Нефедов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 113

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