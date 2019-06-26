Назвали самый опасный продукт в жару

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Ученые говорят, что лучше в жаркую погоду не баловать себя холодным мороженым.

Медики отмечают, что очень часто летом молочная продукция портиться и может стать причиной сильного отравления, информирует enovosty.com/news.

Многие считают, что мороженого это не касается, но это глубокое заблуждение. Многие магазины неправильно его хранят. Например, оно подтаяло и его затем обратно заморозили, но такое мороженое уже не пригодно для употребления.

Это касается и молочных коктейлей. Их не нужно пить, если они постояли на протяжении часа на солнце. В нем смогла сформироваться среда для размножения бактерий.

Ученые рекомендуют не употреблять мороженое и молочные коктейли в жаркую погоду.

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