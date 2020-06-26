Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории (ФОТО)
В Сумской области Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории
Сотрудники Управления противодействия наркопреступлений и следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке бойцов Корда в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте амфетамина, информирует enovosty.com/news.
Противоправную деятельность организовали 30-летние мужчина и женщина.
Во время санкционированного обыска в их доме и гаражном помещении правоохранители изъяли ингредиенты и лабораторное оборудования для изготовления амфетамина, а также около 30 граммов уже готового к употреблению «продукта».
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В настоящее время следователи решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в организации лаборатории по изготовлению, хранению и сбыту амфетамина