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Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории (ФОТО)

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В Сумской области Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории

Сотрудники Управления противодействия наркопреступлений и следственного управления ГУНП области совместно с сотрудниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области и при силовой поддержке бойцов Корда в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали двух человек, подозреваемых в изготовлении, хранении и сбыте амфетамина, информирует enovosty.com/news.

Противоправную деятельность организовали 30-летние мужчина и женщина.

Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории (ФОТО)

Во время санкционированного обыска в их доме и гаражном помещении правоохранители изъяли ингредиенты и лабораторное оборудования для изготовления амфетамина, а также около 30 граммов уже готового к употреблению «продукта».

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Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории (ФОТО)

В настоящее время следователи решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в организации лаборатории по изготовлению, хранению и сбыту амфетамина


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 125

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