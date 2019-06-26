Киберполиция рекомендует украинцам обновить систему Windows для недопущения кибератаки

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Киберполиция обнаружила уязвимость операционной системы Windows версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows и рекомендует их обновить. Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003.

Специалисты Департамента киберполиции Национальной полиции Украины обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows. Если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться этими уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации, — сообщает Киберполиция в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Специалисты отмечают, что похожая уязвимость переисленных операционных систем была использованы во время совершения атак WannaCry и NotPetya. Обнаруженная уязвимость, которая имеет условное название BlueKeep, позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость.

Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003. Чтобы не допустить очередной массовой атаки, Киберполиция советует пользователям операционной системы Windows (более старых ее версий) обновить систему до последней версии для устранения уязвимостей предыдущей версии. Пренебрежение рекомендациями может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе — к большим материальным потерям.

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