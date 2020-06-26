Как миньоны спасли французское кино: игрушечных персонажей усадили в кинозале, чтобы обеспечить социальную дистанцию (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Как миньоны спасли французское кино: игрушечных персонажей усадили в кинозале, чтобы обеспечить социальную дистанцию (ФОТО) Как миньоны спасли французское кино: игрушечных персонажей усадили в кинозале, чтобы обеспечить социальную дистанцию (ФОТО)

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Французские поклонники кино снова отправились в кинотеатры в понедельник впервые после снятия блокировки из-за COVID-19, с помощью новой защитной функции: чтобы обеспечить социальное дистанцирование, на сиденьях в кинозале разместили миньонов.

Игрушечные версии жёлтых персонажей были размещены в кинотеатре MK2 на юге Парижа для показа фильма 2015 года «Миньоны» — спин-офф франшизы «Гадкий я», который сделал их знаменитыми, информирует enovosty.com/news.

Миньоны, одетые в свои фирменные защитные очки и комбинезоны, были стратегически размещены в зале, чтобы обеспечить соблюдение правила, согласно которому зрители должны оставлять хотя бы одно свободное место между ними и своими соседями.

Открытие кинотеатров по всей Франции в понедельник было частью поэтапного ослабления мер по блокировке, которые были введены в марте для ограничения распространения COVID-19.

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Натанаэль Кармиц, директор кинотеатра MK2, сказал, что количество посетителей на утренних показах в понедельник показывает, как много французская публика пропустила в кино.

«Они любят кино», — сказал он. «Гораздо менее опасно провести два часа в кино, чем в общественном транспорте».

Показ в кино в понедельник был не первый раз, когда миньоны были призваны помочь защитить людей от COVID-19.

Они фигурировали в публичном объявлении, разработанном совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), призывающем людей мыть руки и сохранять дистанцию, чтобы оставаться в безопасности.

Источник: Reuters