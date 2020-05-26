Укрзализныця погрязла в жалобах украинцев, которым не вернули деньги в связи с отменой поездов из-за карантина

Главная » Последние новости » Новости общества » Укрзализныця погрязла в жалобах украинцев, которым не вернули деньги в связи с отменой поездов из-за карантина Укрзализныця погрязла в жалобах украинцев, которым не вернули деньги в связи с отменой поездов из-за карантина

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Укрзализныцю атакуют тысячи украинцев с жалобами и заявлениями, которые хотят вернуть свои деньги за ж/д билеты в связи с отменой пассажирских перевозок вследствие карантина.

Многие оформили возврат билетов ещё в марте, но денег до сих пор не увидели. , информирует enovosty.com/news.

Железнодорожное ведомство оправдывается и заявляет, что пассажиры вернули 303 тыс. ж/д билетов на сумму порядка 86,6 млн гривен.

В связи с этим, сроки относительно возврата денег слегка смещаются, и многие смогут получить компенсацию за билеты не раньше средины лета.

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Юристы в свою очередь, рекомендуют обращаться в суд и заверяют, что у истца есть все шансы победить в судебной тяжбе и получить не только причитающуюся сумму за билет, но и компенсацию за каждый просроченный день выплаты.