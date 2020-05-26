СБУ сообщает об информационной агрессии иностранных спецслужб в ОРДЛО

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СБУ сообщает об информационной агрессии иностранных спецслужб в ОРДЛО

Все средства массовой информации, фейковые органы власти и бизнес в оккупированных Донецке и Луганске контролируются так называемым МГБ, а соответственно ФСБ РФ. Боевики указывают журналистам о чем и как они должны писать. Контент в ОРДЛО — это несуществующие успехи «республик», сокрытие коррупции и социальных проблем. Об этом Службе безопасности Украины рассказал один из бывших руководителей одного из пропагандистских каналов Горловки, информирует enovosty.com/news.

После бегства из оккупированной территории мужчина пришел в СБУ. Он подтвердил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. Ежемесячно всех руководителей СМИ и работников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят русские.

Журналистам сообщают, что о реальной ситуации в «республиках» писать строго запрещено. Закрытие шахт, забастовки, безденежье, повальная коррупция и беззаконие — в ОРДЛО табу. Кроме того сотрудников СМИ отправляют в Донской государственный технический университет, который находится в Ростове. Там они проходят курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны.

В частности, от всех СМИ требуют постоянные сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине. Все материалы обязательно утверждаются в «Мининформ ДНР» кураторами из РФ. Несогласных, а также людей, которые могут повредить репутации, боевики держат под наблюдением. Через постоянный прессинг с ОРДЛО массово бегут как должностные лица, так и рядовые граждане. Многие из них обращаются за помощью в Службу безопасности.

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