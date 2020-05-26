С 1 июня возобновится междугороднее ж/д сообщение и откроют бассейны в Украине, — Ляшко

Главная » Последние новости » Новости общества » С 1 июня возобновится междугороднее ж/д сообщение и откроют бассейны в Украине, - Ляшко С 1 июня возобновится междугороднее ж/д сообщение и откроют бассейны в Украине, - Ляшко

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с 1 июня возобновится железнодорожные сообщение между городами Украины, а также межобластные перевозки.

Кроме того, с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, вновь откроются и смогут принять посетителей бассейны и спортивные залы. , информирует enovosty.com/news.

Разрешение открыть бассейны Ляшко аргументировал тем, что согласно исследований относительно распространения патогенного вируса в дезинфицированной воде, можно не опасаться заражения коронавирусной инфекцией в бассейне. Безусловно, при соблюдении всех мер предосторожности, — подчеркнул главный санитарный врач Украины.