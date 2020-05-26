Нацполиция разоблачила сотрудницу банка, которая воровала средства со счетов клиентов

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В Полтавской области Нацполиция разоблачила сотрудницу банка, которая воровала средства со счетов клиентов

Следователи полиции подозревают работницу одного из полтавских банков в незаконных действиях с банковскими счетами клиентов и в мошенничестве, совершенном с использованием электронно-вычислительной техники, информирует enovosty.com/news.

Незаконные «транзакции», для осуществления которых подозреваемая использовала служебное положение, обнаружили оперативники отдела противодействия киберпреступности в Полтавской области совместно со следователями Полтавского отдела полиции под процессуальным руководством Полтавской местной прокуратуры.

Александр Ведмидский, начальник отдела противодействия киберпреступности в области, сообщил: «Благодаря доступу к банковской системе (в частности, к онлайн-банкингу) работница финансового учреждения … без ведома клиентов меняла финансовые номера, привязанные к их карточным счетам, на другие. Затем злоумышленница или выводила клиентские средства на счета, к которым имела доступ, или оформляла онлайн-кредиты».

Во время санкционированных обысков полиция изъяла ряд вещественных доказательств, подтверждающих ее причастность к незаконной деятельности.

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