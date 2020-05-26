Историческое фото: российский диссидент и политик Валерия Новодворская на митинге в защиту Украины, 2014 год

Главная » Последние новости » Новости общества » Историческое фото: российский диссидент и политик Валерия Новодворская на митинге в защиту Украины, 2014 год Историческое фото: российский диссидент и политик Валерия Новодворская на митинге в защиту Украины, 2014 год

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В 1969 году девятнадцатилетняя Валерия Ильинична Новодворская распространяла в кремлевском дворце съездов листовки против ввода войск в Чехословакию. После этого она год просидела в тюрьме и ещё два года - в страшной психиатрической клинике в Казани, откуда вышла калекой.

Так (фото слева) она выглядела до того, как КГБ бросили её в психиатрическую больницу, где ее искалечили.

В её жизни были пытки, угрозы, насмешки, десятки арестов. «Она держала девять сухих голодовок!» — с восторгом говорили о ней. Неукротимая воительница за гражданские свободы и права, историк, литературовед, философ, блестящий публицист, эталон чести и достоинства, Валерия Новодворская всегда искренне поддерживала Украину в ее стремлении вырваться из советского прошлого имперской России.

В мае этого года Валерии Новодворской могло бы исполнится 70 лет.

Валерия Новодворская – украинцам про Украину:

* Берегите Украину, она — надежда человечества.

* Украина имеет все основания и все возможности идти дорогой чести, не лгать, не предавать, не лицемерить. Не делать вид, что любит Россию.

* Когда украинцы вернут Донецк и Луганск, обыватели примут их власть, как принимают любую власть, которая пришла в город.

* Украину сильно разбавляли ее врагами, но это сгладится все со временем.

* Для того, чтобы иметь европейское государство, которое не посмеет тронуть никакой Путин, надо туда многое вложить: силы, время, своих детей, свои способности, свои таланты. Ну и тогда через десять лет ситуация станет намного лучше. Через двадцать лет – еще лучше.

* Сразу нельзя догнать ни Францию, ни Германию, тем более что по нравственным параметрам вы их уже перегнали. Вы уже не такие как они, которые предают ради литра газа, ради талончиков с нефтью, которые вас сдали бы, если бы вы сами не стояли на собственных ногах.

* В России постепенно уходит тон торжества. Остается озлобление, и они будут вас ненавидеть страшно за то, что вы пошли другим путем.

* Не ждите от России ни объективности, ни добра. Она будет вынуждена смириться с вашим существованием, но будет подставлять подножку всегда и везде.

* Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США. Но я думаю, что мы американцам не нужны. Поэтому нам надо готовиться к войне с тупостью, деградацией и реставрацией советских порядков.

* Сегодняшний пароль свободных людей «Слава Украине!», а отзыв – «Героям слава!». Пожалуйста, спасите Украину и это единственное, что может спасти Россию.



Валерия Новодворская на митинге в защиту Революции Достоинства, 2014 год

Валерия Новодворская — россиянам о России:

* Если у нас будет потомство, которое сможет проклясть Путина, это еще хорошо. Не исключено, что путинскими стараниями на этой территории никакого потомства просто не будет.

* Это не русский народ. Это толпа с мироощущением маниакально-депрессивных рабов. Привыкли молчать. А тех, кто не хотел молчать , истребили за 70 лет советской власти. Русский народ еще где-то надо приобрести.

* Страх, осторожность, конформизм обрекают на личное бесчестье, от которого нельзя отмыться.

* Быть человеком вообще тяжело. Легко быть пресмыкающимся.

* Реально страшным в постсталинские годы было одно — карательная психиатрия. Это была действительно пытка, и долгие годы я считала лучшим подарком цианид, чтобы всегда носить его с собой.

* Наша история стала злокачественной с XV века, когда вместо Золотой Орды возникла Московская. Если мы не изменим свой генетический код, нам конец.

* Никогда не забывайте про нашу историческую вину. Мы должны склонить голову в раскаянии перед теми, кого мы лишили национальной независимости и, кроме ярма и рабства, не дали ничего. Мы должны соскрести с себя имперское прошлое, и искупать свою вину.

* То, что мы позволили Путину сделать нас европейской помойкой, от которой шарахаются, как от зачумленной, вместе с нашим Таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина народа.

* Права должны отстаиваться перед лицом тех, кому это не безразлично. Правозащитники должны, наконец, понять, что с этой хунтой в Кремле общаться позорно, что чекисты им всё равно не посочувствуют.

* У нас в заложники взяли всю страну. Причем, с ее согласия. У этих террористов, которые сидят в Кремле, слишком большие требования: чтобы им навсегда отдали души, тела, страну вместе с ее бюджетом, вместе с ее давно потерянной честью, с ее будущим и чтобы они остались у этой власти вечно.

* К сожалению, наш тонущий корабль абсолютно бесперспективен, и не только крысы, но и нормальные пассажиры должны срочно эвакуироваться в сторону Европы. Я не одобряю эмиграции. Но каждый вправе спасаться.

* Народ — источник власти. Кто виноват в том, что Россия сначала монголам сдалась, потом большевикам, потом Путину. Кто в этом виноват, кроме народа?

* Режим разорвал все человеческие, моральные, политические связи с молодым поколением. У него нет будущего.

* Мы оказались недееспособными не только в экономическом и государственном смысле, но и в моральном отношении. Если людям надо запрещать хвалить Сталина или Гитлера, это не люди. Это рабы.

Валерия Новодворская и убитый путинским режимом оппозиционный политик Борис Немцов

По материалам