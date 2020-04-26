Смешные фотожабы на тему «новых лиц» в правительстве Украины взорвали Сеть

Главная » Последние новости » Новости общества » Смешные фотожабы на тему "новых лиц" в правительстве Украины взорвали Сеть Смешные фотожабы на тему "новых лиц" в правительстве Украины взорвали Сеть

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Глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что люди без опыта могут только навредить исполнительной власти. Поэтому нужны люди "с опытом".

В Сети не осталось незамеченным это высказывание и появилось множество метких фотожаб и мемов. Помимо грузинского политика Михаила Саакашвили, по данным СМИ, на должность заместителя министра финансов претендовал даже экс-министр экономики в правительстве Николая Азарова Василий Цушко, информирует enovosty.com/news.

Фото: Алексей Голобуцкий

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