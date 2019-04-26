Необходимо как можно быстрее переходить на электромобили, — Алексей Рябчин

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АО «Укртранснафта» временно прекратила транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба», по которому Россия доставляет свою нефть через Беларусь и Украину в страны Европы.

С вопросом относительно влияния принятого решения на энергонезависимость Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, ученому, народному депутату Верховной Рады Украины Алексею Рябчину, информирует enovosty.com/news.

Алексей Рябчин сообщает, что за пять лет власть так и не смогла достичь настоящей энергонезависимости

«К сожалению, за пять лет власть не смогла достичь настоящей энергонезависимости, запустить дополнительные мощности по нефтепереработке, увеличить добычу собственного газа и запустить масштабные проекты по энергоэффективности. Не уверен, что если за 5 лет они этого не сделали, то сделают сейчас» , — говорит эксперт.

Для повышения уровня энергосбережения и экологизации окружающей среды ученый подчеркивает важность перехода автомобилистов от использования автомобилей с традиционным видом моторного топлива к автомобилям с альтернативным видом топлива. «Необходимо как можно быстрее переходить на электромобили», — сообщает Алексей Рябчин.