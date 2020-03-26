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В Вену к врачу не улетишь, в реанимацию в Мюнхен не пустят — спасать VIP-персон будут в обшарпанных палатах инфекционных больниц, — Давиденко

Главная » Последние новости » Новости общества » В Вену к врачу не улетишь, в реанимацию в Мюнхен не пустят - спасать VIP-персон будут в обшарпанных палатах инфекционных больниц, - Давиденко
 
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Конча-Заспа обречена на собственной шкуре испытать украинское здравоохранение.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Киевсовета Алексей Давиденко.

Конча-Заспа обречена (Конча-Заспа – пригород Киева, где живут многие политики и бизнесмены — ред). Обречена впервые за многие годы на собственной шкуре испытать государственное украинское здравоохранение.

Звонят нынешние депутаты.

Звонят бывшие министры

Звонят политики всех мастей и регалий.

Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперед ищут контакты в больницах.

Каждый день идут сообщения о ВИП-заболевших коронавирусом среди депутатов, бывших чиновников и всяких влиятельных людях из окружения олигархов.

Кто-то говорит, их 10. Кто-то говорит, что 20. В любом случае их уже много и будет становиться еще больше.

И Александровская больница – это лучшее, что у них есть. Поверьте, для них, после клиник Израиля, Германии и Австрии, – это равносильно п…цу.

Вы думаете, они не спешат в стационар и просят их оставить дома в изоляции?!

Знают ведь, что там, в стационарах инфекционных, – лютый треш.

Они строили Украину для нас – а придется пожить в ней чуток самим. Наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал эту прекрасную страну последние 25 лет, вдруг осознали, что все идет не по плану. В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-короновирусных нет. Вот же ж беда какая!

Им в этом говне здесь придется лечиться, защищаться от голодных бунтов, а может, и умирать. А умирать ведь не хочется.

Сбылась мечта миллионов украинцев.

Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, с вонючими туалетами, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. И главное. Спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата – как один их поход на обед в ресторан. Они так уже обосрались, что даже экстренно решили дать врачам двойную ставку и начать считать зарплату почасово.

Где же вы раньше были?

Они сейчас ставят массово по больницам ИВЛ, УЗИ и рентгены. Они сейчас скидываются на ремонты палатных боксов. Они сейчас массово ищут знакомых среди украинских врачей. Они просто посмотрели на [инфицированного коронавирусом нардепа Сергея] Шахова, на других ВИП-знакомых, которые уже сейчас лежат массово с пневмонией по своим домам, и вдруг осознали, что беда за дверью, а бежать от нее некуда – только в обычную государственную инфекционную.

Их самый страшный сон вдруг стал явью – их нигде больше не ждут и нигде не примут.

С деньгами, лимузинами, охранниками и личными самолетами многие из них испытают на собственной шкуре, что такое бесплатное общегосударственное медицинское обслуживание.

Welcome to Ukraine!

Источник: Алексей Давиденко / Facebook


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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