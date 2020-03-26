Стало известно, когда в Украине закончится учебный год

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И.о. министра образования и науки рассказала, когда в Украине закончится учебный год

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Украине учебный год закончится по плану (не позднее 1 июля), а до 24 апреля обучение в учебных заведениях будет проходить в дистанционной форме, информирует enovosty.com/news.

Мандзий отметила, что весенние каникулы также состоятся по плану и поэтому учителям не рекомендуют давать ученикам задания.

И.о. министра образования и науки рассказала, что если не будет возможности начать учебный процесс в учебно-образовательных заведениях до июня, то в сентябре у преподавателей будет возможность успешно доработать весь учебный материал с учениками… «Учебный год закончится в Украине, как предусмотрено действующим законодательством», — сказала Мандзий

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров распорядился назначить временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины Любомиру Мандзий