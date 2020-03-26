СБУ блокировала масштабное производство и сбыт фальсифицированных медицинских препаратов

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СБУ блокировала масштабное изготовление и реализацию по всей стране контрафактных лекарств

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины блокировали деятельность группы лиц, причастных к подпольному изготовлению и реализации в различных регионах страны фальсифицированных медицинских препаратов, информирует enovosty.com/news.

По данным предварительного следствия, противоправную схему наладили несколько жителей Харькова, а также один из частных столичных дистрибьюторов лекарственных средств. Установлено, что с 2016 года дельцы организовали кустарное производство препаратов, применяемых для лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы, а также обезболивающих средств.

Цех, где происходило изготовление подделки из сырья сомнительного происхождения, они обустроили в арендованном помещении в промышленной зоне Харькова. Сбывали фальсификат под видом продукции известных отечественных производителей фармпрепаратов через интернет-ресурсы и аптечные сети.

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По предварительным подсчетам ежегодно дельцы реализовывали подделки в среднем на 15 000 000 гривен. Трех фигурантов дела, в том числе и представителя фирмы-дистрибьютора правоохранители задержали в Киеве и Харькове.