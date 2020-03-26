Для решения глобальной проблемы, связанной с коронавирусом, нужен глобальный ответ, — глава ВТО

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Глава ВТО Роберту Азеведу сообщил, что эпидемия коронавируса приведет к экономическому спаду. А для решения глобальной проблемы, связанной с пандемией, нужен глобальный ответ

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу сообщил, что глобальная эпидемия коронавируса приведет к спаду мировой экономики. А показатели последствий распространения коронавирусной инфекции будут значительно хуже, чем после глобального финансово-экономического кризиса в 2008 году, информирует enovosty.com/news.

Азеведу отметил, что в ближайшем будущем ВТО представит более подробный прогноз. На данный момент экономисты ВТО прогнозируют «резкое падение торговли». Глава ВТО подчеркивает, что для решения глобальной проблемы, связанной с коронавирусом, нужен глобальный ответ.

Странам важно предпринять необходимые шаги по уменьшению экономических убытков и заложить фундамент для восстановления экономики.

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Азеведу отметил, что ВТО создала сайт, на котором есть новости и прогнозы по ситуации с торговлей товарами и услугами в период пандемии. На сайте также есть информация о деятельности ВТО и участников организации по торговле в период карантина, связанного с Covid-19.