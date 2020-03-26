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Фото дня: Дети всего мира на карантине — каждый ребенок переживает по-своему (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Фото дня: Дети всего мира на карантине - каждый ребенок переживает по-своему (ФОТО)
 
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Детство поставлено на паузу во время пандемии коронавируса: каждый ребенок переживает вынужденную изоляцию по-своему.

Дети во многих странах мира стараются понять почему они не могут заниматься в школах, играть с друзьями на детских площадках, гонять футбольный мяч или пойти в гости к своей любимой бабушке…

Фото Reutars:

Член медицинской бригады проверяет температуру ребенка на контрольно-пропускном пункте на окраине Духука, Ирак,  март 2020 года.

Фото дня: Дети всего мира на карантине — каждый ребенок переживает по-своему (ФОТО)

Цао Цзюньцзе позирует фотографу с двухмесячным ребенком в защитной капсуле, которую он создал сам. Жилой комплекс в Шанхае, Китай, 25 марта 2020 года.

Цао Цзюньцзе позирует фотографу с двухмесячным ребенком в защитной капсуле, которую он создал в жилом комплексе в Шанхае, Китай, 25 марта 2020 года. REUTERS / Xihao Jiang

Дана Баер и ее сын Джейкоб Баер желают малышу счастливого шестилетия прямо из их автомобиля во время празднования дня рождения. Они поддерживают социальную дистанцию ​​в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, 24 марта 2020 года.

Дана Баер и ее сын Джейкоб Баер желают Эвери Слуцкому счастливого шестилетия от их автомобиля во время празднования дня рождения вождения, поскольку они поддерживают социальную дистанцию ​​в Уэст-Блумфилде, штат Мичиган, 24 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Эмили Элконин

Закрытая детская площадка. Сиэтл, штат Вашингтон, 24 марта 2020 года.

Детская площадка закрыта с осторожностью лентой в Сиэтле, штат Вашингтон, 24 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Брайан Снайдер

Дети смотрят в окно своего дома на пустынную улицу в Нью-Рошель, Нью-Йорк, 20 марта 2020 года.

Дочь и племянник Джой Мэлоун смотрят в окно своего дома на пустынную улицу в Нью-Рошель, Нью-Йорк, 20 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Джой Мэлоун

Ребенок, одетый в защитную маску, использует дезинфицирующее средство для рук в детском центре Stella Kids, Токио, Япония, 5 марта 2020 года.

Ребенок, одетый в защитную маску, пользуется дезинфицирующим средством для рук в детском центре Stella Kids, Токио, Япония, 5 марта 2020 года. REUTERS / Стоян Ненов

Ребенок в защитной маске замечен на железнодорожной станции в Сяньнине провинции Хубэй, Китай, 25 марта 2020 года.

Ребенок, носящий маску и маску, замечен на железнодорожной станции в Сяньнине провинции Хубэй, Китай, 25 марта 2020 года. REUTERS / Aly Song

8-летняя Молли Магуайр измеряет расстояние между фишками во время выполнения упражнения по математике. Она изучает, как рассчитать площадь различных форм. Штат Мичиган, 24 марта 2020 года.

8-летняя Молли Магуайр измеряет расстояние между шишками во время упражнения по математике, изучая, как рассчитать площадь различных форм на ее переднем дворе, так как школы закрыты в Салеме, штат Мичиган, 24 марта 2020 года. REUTERS / Emily Elconin

Ша Цзе, 10-летний ученик начальной школы, посещает онлайн-занятия по китайскому языку, сидя дома в Шанхае, Китай, 3 марта 2020 года.

Ша Цзе, 10 лет, ученик начальной школы, посещает онлайн-занятия по китайскому языку, сидя дома в Шанхае, Китай, 3 марта 2020 года. «Я хожу не чаще одного раза в день, просто слоняюсь по окрестностям. Мои родители рассказали мне носить маски при выходе на улицу и тщательно мыть руки после возвращения домой ", - сказала Джи. REUTERS / Aly Song

4-летняя Ида в своем доме в Брюсселе, Бельгия, 19 марта 2020 года.

Ида, 4 года, стоит за своим рисунком в честь спасателей в своем доме в Брюсселе, Бельгия, 19 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Ив Герман

Студент смотрит на баскетбольную площадку в Найроби после того, как правительство Кении отменило уроки в школах, 16 марта 2020 года.

Студент смотрит на баскетбольную площадку в старшей школе для девочек в Найроби после того, как правительство Кении отменило уроки в школах в Найроби, Кения, 16 марта 2020 года. REUTERS / Njeri Mwangi

Мумбаи, Индия, 17 марта 2020 года.

Человек несет ребенка в помещении больницы, в Мумбаи, Индия, 17 марта 2020 года. REUTERS / Francis Mascarenhas

Ребенок, одетый в костюм Супермена, идет по улице в Казальпустерленго, Италия, 26 февраля 2020 года.

Ребенок, одетый в костюм Супермена, идет по улице в Казальпустерленго, Италия, 26 февраля 2020 года. Марцио Тониоло / via REUTERS

Сирийская женщина-беженка надевает маску на мальчика в районе аль-Ваззани, на юге Ливана, 14 марта 2020 года.

Сирийская женщина-беженка надевает маску на мальчика в районе аль-Ваззани, на юге Ливана, 14 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Али Хашишо

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 941

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