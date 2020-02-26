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«Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод» — экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков

Главная » Последние новости » Новости общества » "Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод" - экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков
 
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Помощник президента РФ Путина в 2013-2020-м по вопросам Украины Владислав Сурков в новом интервью впервые описал настоящее отношение Кремля к Украине, Зеленскому и освобождению Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский журналист, главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

Бутусов приводит цитаты из интервью недавно уволенного помощника Путина Владислава Суркова, который много лет курировал ОРДЛО со стороны Москвы:, информирует enovosty.com/news.

«Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра «Самостийна Украйна» есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?

Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю , что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать.

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Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой.

— Донбасс вернется в состав Украины?

— У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.

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— На парижском саммите Вы видели Зеленского. Какое впечатление он произвел? Что Вы можете о нем сказать?

— Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента…У него легкость необыкновенная в мыслях».

Вот так, вкратце:

«Донбасс возвращать никто не собирается, отношение к Зеленскому — не скрываемое не уважение, Украину будут принуждать к миру силой. Интересно, как на такую пощечину отреагирует украинская власть. Очевидно, что это интервью — не его личное мнение, а их общее мнение», — резюмировал Бутусов.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 657

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