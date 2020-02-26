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Спецоперация «Ухань — миссия невыполнима»: сатирическое видео эпичной битвы в Новых Санжарах

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После выступления премьера Гончарука, которое было посвящено эвакуации украинцев и иностранцев из Уханя, всем гражданам Украины и мировому сообществу, сразу же стало спокойно и радостно на душе.

Премьер прояснил все детали этой чрезвычайно сложной и опасной спецоперации под кодовым названием «Ухань- миссия невыполнима», информирует enovosty.com/news.

Оказывается, операция по эвакуации из Китая была не только хорошо спланированной, но и очень, очень тайной. И все бы прошло на высоком профессиональном уровне (как всегда), но! В спецоперацию вмешались проклятые агенты Кремля, которые поставили под большой знак вопроса не только выполнение самой миссии, но и адекватность тех, кто ее планировал.

Но обо всем по порядку … После детального отчета стало наконец понятно, как долго и тщательно выбиралось лучшее место для эвакуации… Та-дам!!! Санаторий национальной гвардии, где лечатся и отдыхают наши военные. Теперь, не только мы, украинцы, но и весь цивилизованный мир смог убедиться, в каких сверхсовременных условиях отдыхают и лечатся наши защитники.Стоит только посмотреть на эти современные сооружения, большие комнаты с современным оборудованием, медицинский персонал в биологических костюмах 3 уровня защиты и несмотря на это все это — сразу понимаешь, искали долго, но все же нашли!

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Большую подготовительную работу провели чиновники на всех уровнях.

Прежде всего бросается в глаза профессионально налаженная коммуникация с местным населением. Минздрав даже провел короткую лекцию на тему: «Коронавирусы и механизм проникновения через мембрану клетки путем имитации молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток».
Кроме того, в местные аптеки завезли сверхсовременные марлевые повязки 8 уровня защиты из марли,завезенной из Китая.

Сама министр здравоохранения Зоряна Скалецкая приехала вместе с премьером, чтобы убедиться что местные готовы к встрече: все тщательно проверили, а всем встречающим были розданы цветы и плакаты со словами искренней благодарности за выбор места эвакуации.

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И это еще не все! Местные органы власти даже усовершенствовали канализацию, которая ранее была выведена прямо в главную артерию страны — реку Днепр, а сейчас ее изолировали и обеспечили всех прибывших биотуалетами и другими средствами профилактики попадания вируса в окружающую среду.

Всего месяц подготовки, а сколько сделано! Все предусмотрели руководители, кроме … диверсии со стороны врагов.

Сначала наши недруги забросили десант, который подстрекал и поил «боржоми» местное население, потом какой-то холеры наши вороженьки держали украинский самолет в воздухе несколько часов и все желающие и даже мировая общественность могла видеть довольно странные маневры пилотов Sky up над Харьковской и Киевской областями.

А потом все пошло немного не по плану. Будто кто-то злой и враждебный взял и подпортил такую ​​классную спецоперацию «Ухань, миссия невыполнима».

У меня много претензий к местным, а вот власти — большое спасибо, несмотря ни на что! Молодцы, хорошо подготовились, несмотря на то, что времени было мало.

Вирус пришел неожиданно, только в конце 2019. Кто же мог подумать, что у нас есть только два месяца. Но теперь можно насладиться плодами своего труда и посидеть вместе с эвакуированными, чтобы получить истинное удовольствие и от места эвакуации, и немножко позавидовать тем военным, которые там обычно отдыхают и лечатся.

А всех тех проклятых врагов, кто сорвал такую ​​тщательную и хорошо спланированную спецоперацию надо наказывать по всей строгости закона.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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