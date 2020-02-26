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СБУ разоблачила очередное подпольное производство контрафактных сигарет

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В Черновицкой области СБУ разоблачила очередное подпольное производство контрафактных сигарет

В Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и блокировали деятельность подпольного цеха по производству контрафактных табачных подакцизных изделий, информирует enovosty.com/news.

Как выяснило следствие, двое черновчан обустроили незаконное производство сигарет в арендованном складском помещении в одном из окрестных сел. Сырье они получали контрабандой из Молдовы, а готовую продукцию сбывали в сети розничной торговли на территории региона, а также в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Часть фальсификата дельцы вероятно нелегально переправляли в Евросоюз.

Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили 7 тонн сырья, более 80 000 пачек готовой продукции и черновые записи по сбыту фальсификата. Предварительная оценка изъятой продукции и оборудования составляет почти 6 000 000 гривен. По данному факту возбуждено уголовное производство.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 167

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