Минэкономики готово к угрозам коронавируса

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Тимофей Милованов отметил, что министерство готово отреагировать на угрозы коронавируса, используя политику поддержки и координации работы с другими ведомствами и министерствами.

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что Минэкономики готово к угрозам коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Тимофей Милованов отметил, что министерство готово отреагировать на угрозы коронавируса, используя политику поддержки и координации работы с другими ведомствами и министерствами. На данный момент Минэкономики изучает опыт Народного банка Китая, который активно борется с последствиями коронавируса. Министр также отметил, что китайская экономика сейчас восстанавливается, а некоторые государственные предприятия уже загружены на 80% загружены

Тимофей Милованов сообщил, что в Китае негативных последствий можно ожидать только в туристической отрасли

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Однако в Украине влияние туризма на экономику несущественное, поэтому и не стоит ожидать серьезных последствий от коронавируса. Относительно импорта китайских товаров, то некоторые товары можно заменить европейскими или отечественными, а оборудование и технологии – продукцией ЕС или азиатских странах.