Коронавирус мутирует, поэтому он вновь может заразить выздоровевшего, — Europost

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Профессор Атанас Мангаров рассказал о новых штаммах коронавируса

Профессор Атанас Мангаров говорит, что коронавирус является очень адаптивным. Об этом сообщает Europost, информирует enovosty.com/news.

Мангаров отмечает, что тот факт, что люди, которые были успешно вылечены, снова заражаются вирусом, говорит о его высокой адаптивности. Это означает, что он может легко производить новые штаммы, в отношении которых организм человека не выработал иммунитет. Чтобы не заболеть от любого типа вирусной инфекции, человеческое тело должно выработать антитела.

Атанас Мангаров сообщает, что вирусы гриппа способны атаковать даже самые сильные иммунные системы. Люди заражаются не потому, что их иммунная устойчивость падает, а потому, что у них нет антител к вирусу. Когда вирус атакует нас, он берет верх над защитными функциями нашего тела, и мы заболеваем. Это всего лишь миф о том, что правильная пища, которая богата витаминами и минералами, может помешать нам заразиться.

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