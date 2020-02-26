Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев

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Киберполиция разоблачила преступника, который, используя реквизиты платежных карточек иностранцев, покупал товары в интернет — магазинах.

Работники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Шевченковского управления полиции Киева под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 26-летнего преступника, который осуществлял незаконные финансовые операции с использованием платежных карточек иностранных граждан, информирует enovosty.com/news.

Банковские реквизиты, как правило, он покупал на закрытых форумах. На полученные преступным путем средства ловкач покупал в интернет-магазинах товары. После чего, через социальные сети осуществлял их продажу на территории Украины.

Киберполиция провела обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильный телефон и банковские карточки — все направили на экспертизу.

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По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.