РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

26.02.2020 г.
19:28Минэкономики готово к угрозам коронавируса
18:52Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев
18:05Политическая подгруппа в Минске опять обсуждала особый статус ОРДЛО - спецпредставитель ОБСЕ
14:54Спецоперация «Ухань - миссия невыполнима»: сатирическое видео эпичной битвы в Новых Санжарах
11:49Ситуацию с эвакуацией украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой
09:28"Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод" - экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков
25.02.2020 г.
23:55Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль
Все новости общества

Аналитика

25.02.2020

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос

Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Премьер-министр назвал главное достижение Украины за последние десять лет, задержанных ФСБ украинских рыбаков освободили, а за беспорядки в Новых Санжарах ...
24.02.2020

Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель

Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Дональд Трамп захотел помирить Россию с Украиной, Италию охватила паника из-за коронавируса, а Роман Насиров отказался от требований вернуть его на пост ...
24.02.2020

Будут ли воевать Эрдоган и Путин?

Будут ли воевать Эрдоган и Путин?
Пока внимание мировой общественности было приковано к эпидемии коронавируса в Китае, обстановка в Сирии опять накалилась до предела и чревата новым острейшим ...

Последние новости

26.02.2020 г.
20:12 Трамп предал рабочий класс, чтобы дальше обогащать 1% богатых - сенатор Берни Сандерс
19:28 Минэкономики готово к угрозам коронавируса
18:52 Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев
18:23 Крымские татары не откажутся от родины: В Турции прошла акция протеста против аннексии Крыма
18:05 Политическая подгруппа в Минске опять обсуждала особый статус ОРДЛО - спецпредставитель ОБСЕ
17:58 Мировые державы «серьезно обеспокоены» ядерной программой Ирана
17:16 Украина выполнила большинство требований МВФ для заключения новой программы
16:52 Стоимость европейских компаний снижается из-за коронавируса, - Reuters
16:18 В Италии от коронавируса умерли 12 человек
15:54 Мировые цены на нефть растут
15:12 Минфин привлек в госбюджет 1,6 млрд грн
15:00 Raytheon заключила с армией США контракт на модернизацию системы Patriot
14:54 Спецоперация «Ухань - миссия невыполнима»: сатирическое видео эпичной битвы в Новых Санжарах
14:40 Одну из украинских купюр номинировали на звание лучшей банкноты года
14:20 Турция не собирается идти на уступки по Идлибу, - Эрдоган
14:00 Китай разработал воздушный танкер на основе крупного транспортного самолета Y-20
13:39 Стало известно, сколько еще продержатся низкие цены на газ
13:20 Выделено 73 млн грн: в киевских школах отремонтируют туалетные комнаты
13:00 Командование США по спецоперациям планирует покупку новых бронированных машин
12:56 Коронавирус добрался до Южной Америки. Что известно?
12:48 Тигипко в кресле премьера. Комментарий Зеленского и другие подробности
12:34 Мелания Трамп на торжественном ужине в Нью-Дели покорила всех своим образом (ФОТО)
12:32 Трамп принял важное решение против России
12:25 Молодых спортсменов не может обучать Симчук – он предал украинскую сборную перед чемпионатом в Москве, – СМИ
11:49 Ситуацию с эвакуацией украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой
11:28 Хроники экономического «рывка» РФ: денег нет, даже для армии и силовиков
11:26 Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» проведет совместные учения с эсминцем НАТО
11:00 Ситуация на Донбассе: Оккупанты продолжают глушить беспилотники ОБСЕ
10:13 Технический провайдер IT Solutions получил статус оператора услуг платёжной инфраструктуры
09:45 В США 19-летний американец пытался взорвать автомобиль на парковке возле Пентагона
09:39 Поляки стали богаче украинцев в 3,5 раза: Мы с трудом опередили Марокко
09:28 "Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод" - экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков
08:42 В Украине отменят двойную комиссию при оплате коммуналки
08:38 Украинский блогер жестко ответил пропагандисту Кремля из-за пенсий "Л/ДНР"
08:35 Украинцам детально пояснили, что влияет на размер субсидии в Украине
08:33 Зеркаль рассказала, как вернуть украденный Крым
08:32 "Вы больные, девочки": глава российского МИД Лавров оскорбил грузинских журналисток (ВИДЕО)
08:22 Потери мировой экономики от коронавируса могут превысить триллион долларов - Oxford Economics
08:10 Ситуация с коронавирусом: Вакцину впервые начали тестировать на людях
07:40 На столичной Куреневке вместо блошиного рынка обустроят сквер
07:15 Одна из новейших субмарин ВМС США уже получила существенные повреждения
07:12 Режим Асада при поддержке РФ обстрелял школы в Идлибе касетными боеприпасами
25.02.2020 г.
23:55 Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль
23:50 Во Франции показали необычный мотоцикл с 4-мя колесами (ФОТО)
23:00 Портников рассказал, зачем Путину советские мифы
22:55 Щенок французского бульдога так хотел чернику, что едва не разбил стекло (ВИДЕО)
22:40 США ввели новые санкции: подробности
22:22 Украина хочет организовать общее патрулирование с членами местных громад на Донбассе - секретарь РНБО
21:52 В «Хранилище Судного дня» количество сортов семян достигло одного миллиона
21:26 Нацполиция разоблачила очередного наркоагрария (ВИДЕО)
20:43 Александр Мусиенко рассказал о необходимости вступления Украины в НАТО
20:28 В Италии за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 45%
19:26 СБУ блокировала фейковую торговлю государственными должностями на миллионы долларов
18:56 Швейцарские власти подтверждают первый случай заражения коронавирусом, - Reuters
18:14 Кухта рассказал о планах по приватизации госактивов
17:58 Министры сельского хозяйства Восточной Европы подписали декларацию о реформе CAP
17:51 Россия заплатит Беларуси за "грязную" нефть миллионы долларов
17:23 Учреждения ЕС вводят обязательный карантин для сотрудников, посетивших северную Италию
16:42 В Нацбанке рассказали о влиянии укрепления гривны на экономику Украины
16:24 В храмах православной церкви в России установят камеры наблюдения
Все новости »

Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев
 
Печать Отправить на почту

 

 

Киберполиция разоблачила преступника, который, используя реквизиты платежных карточек иностранцев, покупал товары в интернет — магазинах.

Работники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Шевченковского управления полиции Киева под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 26-летнего преступника, который осуществлял незаконные финансовые операции с использованием платежных карточек иностранных граждан, информирует enovosty.com/news.

Банковские реквизиты, как правило, он покупал на закрытых форумах. На полученные преступным путем средства ловкач покупал в интернет-магазинах товары. После чего, через социальные сети осуществлял их продажу на территории Украины.

Киберполиция разоблачила преступника, который крал деньги с банковских карточек иностранцев

Киберполиция провела обыск по месту жительства фигуранта. По результатам обыска была изъята компьютерная техника, мобильный телефон и банковские карточки — все направили на экспертизу.

Читайте: В украинских школах на законодательном уровне хотят запретить смартфоны

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Агия Загребельская хочет заморозить дорожное строительство?
Итоги дня: Самое большое достижение Украины, освобожденные моряки и наказание за хаос
Итоги дня: Странная риторика Трампа, паника в Италии и новый важный свидетель
Будут ли воевать Эрдоган и Путин?
Исповедь Гончарука в Раде: что сказали эксперты
Итоги дня: Новые "минские соглашения", "новосанжарский" стыд и остановленный десант пропагандистов
Рынок электромобилей быстро растет: украинцы отдают предпочтение б / у вместо новых
Путинский Козак будет «смотрящим» на Донбассе
Итоги дня: Спасенные из ада, дебаты в ООН и историческое решение Маска
Итоги дня: Поддержка мира, три сценария для Украины и курортный безвиз
Все статьи


Читайте также

Киберполиция блокировала деятельность нелегальных онлайн-кинотеатров
 Киберполиция разоблачила группу мошенников, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП»
В украинских школах на законодательном уровне хотят запретить смартфоны
 Киберполиция блокировала деятельность незаконного провайдера телекоммуникационных услуг
В Нацполиции рассказали, кто возглавил департамент киберполиции
 Киберполиция пресекла деятельность хакеров, перерегистрировавших арестованное имущество
Свершилось: В Украине мобильным операторам запретили хозяйничать с деньгами абонентов
 На Черкасчине произошло наглое ограбление экс-депутата

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО) (16405)

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (10083)

Опыт работы не в приоритете: чего ждут от новых сотрудников в 2020 году - опрос (6518)

Потерянная в 1950-х годах сумка школьницы стала настоящей "капсулой времени" (ФОТО) (5733)

Ситуацию с эвакуацией украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой (5303)

Забавная белка демонстрирует суперспособности, пытаясь добраться к птичьей кормушке (ВИДЕО) (5067)

Питомцы, которых пришлось взять с собой на работу, покорили Сеть (ФОТО) (4375)

Щенок французского бульдога так хотел чернику, что едва не разбил стекло (ВИДЕО) (3470)

Животные тоже любят фотографироваться: смешные селфи братьев наших меньших (ФОТО) (2968)

Вспышка коронавируса: Армани закрыл фабрики и офисы в Италии (2689)

Армия

Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Самолет истребитель-бомбардировщик Tornado GR4 (Великобритания)
Зенитная установка ЗУ-23-2
Зенитно-ракетный комплекс Type 81 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Ирина
ФАРИОН
Сергей
ПОЯРКОВ
Глеб
ПРИГУНОВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Ситуацию с эвакуацией украинки с собачкой высмеяли забавной фотожабой (5303)

Поляки стали богаче украинцев в 3,5 раза: Мы с трудом опередили Марокко (4937)

Одна из новейших субмарин ВМС США уже получила существенные повреждения (4754)

Щенок французского бульдога так хотел чернику, что едва не разбил стекло (ВИДЕО) (3470)

Хроники экономического «рывка» РФ: денег нет, даже для армии и силовиков (2653)

Тигипко в кресле премьера. Комментарий Зеленского и другие подробности (2242)

Мелания Трамп на торжественном ужине в Нью-Дели покорила всех своим образом (ФОТО) (2237)

В Патрульній поліції повідомили, в яких випадках поліцейський має право вимагати відкрити багажник авто (2019)

"Украины нет. Принуждение силой к братским отношениям - единственный метод" - экс-помощник Путина по Украине Владислав Сурков (1424)

Неужели мы просто закроем глаза и скажем: «не было войны, не гибли люди, и мы снова начинаем с чистого листа» - Елена Зеркаль (1280)

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Китайский вирус: диверсия, «мыльный пузырь» или глобальная угроза человечеству?


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Собачье семейство с новорожденными щенками покорило сеть (ФОТО) (16407)

В Чернобыльской зоне отчуждения в фотоловушку попало одно из самых красивых животных (ВИДЕО) (10148)

"Путин позвонил" Лукашенко рассказал о "неожиданном предложении" от президента РФ (9188)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 