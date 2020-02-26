Цифровая валюта не может быть частной, — управляющий Банка Франции

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Глава Банка Франции настаивает на том, что за выпуск электроной валюты должны отвечать центральные банки, а не частные компании

Центральные банки многих стран мира изучают возможность выпуска электронных денег, чтобы предотвратить потерю контроля государства над денежными средствами. Об этом сообщает Europost , информирует enovosty.com/news.

Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало настаивает на том, что за выпуск электроной валюты должны отвечать центральные банки, а не частные компании. «В некоторых странах Северной Европы, в частности в Швеции и Нидерландах, использование наличных денежных средств стремительно уменьшается. И они задаются вопросом, можно ли предоставлять гражданам возможность выпускать электронные деньги», — говорит Франсуа Виллеруа де Гало.

Глава Банка Франции подчеркнул, что «валюта не может быть частной, поскольку деньги являются общественным благом». Он добавил, что центральные банки проводят эксперименты по выпуску электронных денежных средств

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Ранее, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристина Лагард сообщила, что ЕЦБ создал специальную группу, которая занимается анализом потенциальных рисков создания цифровых валют центральными банками (CBDC).