В Южной Корее разработали новый командирский бронированный автомобиль (ФОТО)

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В Южной Корее разработали новый командирский бронированный автомобиль, построенный на платформе бронетранспортера K808

Южнокорейское Агентство по закупкам вооружений сообщило, что компания Hyundai Rotem завершила разработку новой бронированной командирской машины. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Согласно представленной информации, новая машина, построеннная на платформе бронетранспортера K808, оснащена устройствами для защиты от химических, биологических и радиологических атак противника (CBR).

Агентство сообщило, что разработка автомобиля, начатая в 2017 году, успешно завершена.

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Новая бронированная командирская машина также может использоваться для получения информации, анализа и передачи данных, а также для управления войсками, выполняющими боевые задачи.